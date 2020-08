Útravaló – 2020. augusztus 22.

Szűz Mária királynői titulusa annak az örömnek a kifejezése, hogy a Szent Szűz részese lett Fia uralmának. Hét nappal ezelőtt megérkezését ünnepeltük, ma pedig azóta megmutatkozó anyai erejét, uralmát: „Az emberek minden gondját magadra veszed és az Úr, a te Fiad elé viszed. A Te hatalmad a jóság, hatalmad a szolgálat.” (XVI. Benedek pápa imája, München) A Szent Szűz dicsőségét látva megerősödik bennünk az apostol tanítása: „nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek háza népe” (Ef 2,19). Alakja fölidézi krizmával való megkenésünk pillanatát: azóta mi is részesei vagyunk Krisztus uralmának, a mi hatalmunk is a jóság és a szolgálat – „az áldás osztóját hordozva válsz magad is áldássá” (XVI. Benedek pápa imája, München).

Magyar Kurír