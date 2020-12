Útravaló – 2020. december 10.

„Akinek füle van, hallja meg!” – nekünk is mondja Jézus. Világunk információáradatában gyakran elvész, ami igazán fontos. Igen, a keresztény embernek is ebben a világban kell élnie, de nem szabad úgy gondolkodnia, ahogy a világ teszi. Isten azt mondja neked: Ne félj, én megsegítelek. Csak akkor hallod meg lelked mélyén az ő szavát, ha tudsz megállni és elcsöndesedni. Van füled hozzá, csak próbáld kiiktatni a zajokat. Közeledik Megváltónk, aki vigasztal minket: „Bízzatok, én legyőztem a világot!” Legyőzte minden zajával, minden embertelenségével, minden rosszakaratával együtt. Ma is találok csendes időt, amikor megnyitom lelkemet Isten igéje számára, és ádventi csendjeim megszólalnak.

Magyar Kurír