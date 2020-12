Útravaló – 2020. december 17.

Ábrahámtól Krisztusig – nemzedékek sora. A családfával a régi emberek a törzsi hovatartozást igazolták. Ma is hányan kutatják fel őseiket, fejtik föl a generációs szálakat, mert az embert mindig is érdekelte, hogy honnan jött, és hová tart. Jézus családfájának bemutatása pedig bizonyítéka Messiás voltának. Isten ígérete beteljesedik. És bizonyítéka annak is, hogy Isten Fia valóban beleszületett a bűn által megfertőzött ember világába, hogy megszabadítsa, megváltsa. A Teremtő vállalja az általa teremtett emberi létet, azért, hogy az embert visszahelyezze az Atya által elgondolt isteni létébe. Ádvent ideje jó alkalom arra, hogy megkérdezd magadtól: Én kihez tartozom, és hová tartok?

