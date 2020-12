Útravaló – 2020. december 19.

„Miből tudhatom meg mindezt?” Isten az ószövetségi időkben előre jelezte, ami az idők teljességében megvalósult. Sámson születését is angyal jelzi előre, ő is kap küldetést és csodálatos erőt feladata végrehajtására, de nem tudja méltón teljesíteni. Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak, gyermekáldásért imádkoztak. Isten pedig megmutatja, hogy ott is talál megoldást, ahol emberileg nincs remény. Zakariás a templomban kapja a hírt, ami jelzi, hogy beteljesedett a régi szövetség. Lezárul a próféták sora, mert a gyermek Illés erejével készíti elő népét a Messiás érkezésére. Zakariás kételkedik, jelet kér, ahogy később a zsidók is jelet követeltek Jézustól. Ádventben vagy?

