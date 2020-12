Útravaló – 2020. december 29.

„Sokaknak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben: jel, amelynek ellene szegülnek – s a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése.” Simeon szavai biztosan bevésődtek Mária szívébe, és hányszor eszébe juthatott Jézus nevelése közben ott, Názáretben! De leginkább akkor, amikor elindult tanítói útján, és jöttek a hírek vele kapcsolatban. Jézus üldözése a Szűzanyának is szenvedést okozott. Hányan lelkesedtek Jézus csodái és szavai láttán és hallatán? De ott voltak a kötekedők, az álságosok is mindig körülötte, akik végül az életére törtek.

