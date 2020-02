Útravaló – 2020. február 14.

Különösképpen is összecseng az apostolok kettesével való útra bocsátása, valamint a szláv népek két apostolának, Cirillnek és Metódnak az evangelizációs tevékenysége, akiket a vérségi kötelékek is összekapcsoltak: testvérek voltak. Életükben az apostoli küldetés természetét látjuk meg: az Úrral megélt kapcsolat új testvériséget hoz létre, mely beteljesíti és felülmúlja a vérségi kapcsolatokat, azáltal, hogy felismerik a tőlük idegen emberekben is azt, akit az Atya ugyanúgy szeret, mint őket, és ez a közös tapasztalat új kultúrát, emberi közeget teremt. Imádkozzunk ma azért, hogy ennek a két nagy szentnek a példája és közbenjárása által megújuljon a szláv népekben identitásuknak ez a legmélyebb rétege.

