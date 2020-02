Útravaló – 2020. február 20.

Jézus Messiás voltát Márk evangéliumában sokszor a gonosz lelkek hangoztatják leginkább, most pedig Péter apostol vallja meg. Számára – ellentétben a gonosszal – ez nem tudás csupán, hanem belső ismeret, itt azonban ő is megtorpan, mert a szenvedés útján még nem akar társa lenni Krisztusnak, pedig ismerete ezáltal formálódna hitvallássá. Így bármennyire közel van hozzá, elszakad tőle, valamint a többiektől, ezért következő mondata, szemrehányása a kísértő jól ismert szavait visszhangozza már. A hitbeli fölismerés a Lélek műve, de ha nem engedjük, hogy ennek következményeként akár oda is elvigyen minket az Úr, ahová nem akarjuk (vö. Jn 21,18), félő, hogy átkerülünk a gonosz hatalma alá.

Magyar Kurír