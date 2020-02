Útravaló – 2020. február 3.

A gonosz és a gerázaiak egyaránt látják és tapasztalják Jézus isteni erejének megnyilvánulását. A légió azt kéri, ne űzze el, a nép pedig, hogy inkább ő menjen el, mint hogy féltett vagyonuk, állataik odavesszenek. Ember és a sátán szándéka találkozik egymással, együtt dolgoznak Isten elűzésén. Féltik magukat, hatalmukat, vagyonukat, mert tisztában vannak azzal, hogy ő ezeknek is ura, de jobb nem szembesülni vele. Ez az egymásra találás újra és újra testet ölt a történelemben, nemcsak a társadalomban, hanem a szívek mélyén is, hiszen minden társadalmi romlás onnan, a benső világ Istentől féltett területeiről, dolgaitól indul el. A megszabadítottat pedig Jézus ott hagyja közöttük, hogy ő legyen számukra a jel: élni másként is lehet.

