Útravaló – 2020. február 7.

Heródes fölismeri a jót, ám a megfelelési kényszer, a vendégek jókedve, hatalmának féltése olyan súllyal nehezedik rá, hogy agyonnyomja a lelkiismeret szavát, ezért kivégezteti azt, akiről bensejében vallja: igaz ember. Lukács evangéliumában majd Jézus is eléje kerül, hasonló helyzetben áll meg előtte, de akkorra már kivész Heródesből a jóérzés, eluralkodik rajta a leckéztetés, a gúny, mert korábbi bűnének emlékét látja őbenne. Az isten- és emberszeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódott a megtestesülésben. Ha egyik ellen vétünk, a másikat is kétségessé tesszük; ha bármelyiket építjük, azzal a másikat is előmozdítjuk.

Magyar Kurír