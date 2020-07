Útravaló – 2020. július 1.

Ne legyen kétségünk, az ördög ma is dolgozik. Hányszor élünk még akár mi is úgy, hogy nem vagyunk emberségesek, elvadulunk egymástól, elvadulunk a közösségtől: nem mernek még csak a közelünkbe se jönni. Jézus azonban közel mer jönni, Jézus megszólít így is, és gyógyulást ajánl. Visszaadja emberségünket, visszaadja mélyen emberi önmagunkat. Milyen is az? Ámosz próféta segítségünkre siet: a jót keresi, az igazság szerint él. Isten látja a szívünket, látja a tetteinket: nem lehet vasárnapi, ünnepi kereszténynek lenni csak, át kell hogy hassa az igazság a mindennapjainkat. Ahogyan a víz a mindennapjaink része, úgy kell az igazságnak is a mindennapjaink részévé lenni: ez táplálja igazán a szép és istenes életet.

