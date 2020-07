Útravaló – 2020. július 14.

Bizony milyen könnyen felejt az ember! A bűnbeesés története is így kezdődik: elfelejtik, mit kért Isten. És folyamatosan ebben a felejtésben élünk. A képünkre formált világ még inkább a feledés homályába borítja Istent és az ő műveit. Ezért is tartja olyan fontosnak már az Ószövetség embere is az emlékezést, Isten szabadító művének évente való ünneplését, ezért is hangsúlyozza az Egyház is, hogy minden szentmise emlékezés is Krisztus megváltó művére, áldozatára, feltámadására. Jézus ezért idézi fel az ószövetségi városokat, hogy emlékezzenek, hogy okuljanak. Emlékezzünk mi is az életünk eseményeire, növekedjünk az önismeretben, okuljunk hibáinkból, és Isten megbocsátó irgalmában bízva éljünk.

Magyar Kurír