Útravaló – 2020. július 21.

A család különleges szerepet tölt be mindannyiunk életében. Az Egyházról mondta egy híres teológus, Karl Rahner: Az Egyház anyám és keresztem. Azt hiszem, hogy az Egyház legkisebb és legalapvetőbb közösségére is igaz ez: anyánk és keresztünk. Ma Jézus mindannyiunkat bevon a családjába, a Szentháromság gyönyörű közösségébe. Mindannyian átéljük, milyen örömteli és milyen nehéz is ebben a családban élni, létezni. Emberi létünk hullámzó volta, a magas hegyek és mély völgyek nem kerülnek el minket így sem. De mindig is tiszta marad a cél, és biztos a viszonyulási pont: Isten. Maradjunk meg mellette, rá szegezzük a szemünket, és akkor közösségeinkben béke és öröm fog uralkodni.

