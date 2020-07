Útravaló – 2020. július 4.

Ámosz próféta vigasztalása nagyon is időszerű. Társadalmunk és Egyházunk életében sok-sok repedés támadt az elmúlt évtizedekben, sok minden az enyészet, az elmúlás idejét éli a jó és értékes dolgok közül is. Hol vannak a normális, emberi értékek? Hol a család, a munka, a művészet becsülete? Elfelejtettünk böjtölni: bűnbánatot tartani, visszatérni a Teremtőhöz, imádni és szentként kezelni Istent. Magunkat tettük mércévé, pillanatnyi érzéseinket és saját gondolatainkat mindenhatóvá tettük. Így nem is csoda, ha elkerül bennünket a boldog megelégedettség, a mély és tartós öröm, a megküzdött béke. Bízzuk életünket újra Krisztusra, mert ő az új bor, ő az, aki igazán termékennyé tudja tenni törekvéseinket, vágyainkat.

Magyar Kurír