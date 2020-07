Útravaló – 2020. július 7.

Ma arra tanít minket Jézus, hogy nem kell minden vádra válaszolni, nem kell minden vitába belemenni. A megkülönböztetés ajándéka különleges ajándék. Jézus látja a tömeget: nem vitákra és hadakozásra vágyakozik, hanem egy igazi pásztorra, egy kis békére, nyugalomra. Mindennek megvan az ideje, lesz majd vita is később, de most másnak van itt az ideje: a gyógyításnak, az egészséges életnek, az örömhírnek. Minden pásztornak, minden vezetőnek, családfőnek egyensúlyt kell találnia Jézus példája alapján. Kevés ilyen van, már Jézus is tudta, hogy az ilyen vezetőkért imádkozni kell. Imádkozni azért, hogy jól ismerjék fel a helyzeteket, tudják, mikor van az aratás ideje és mikor a vetésé, mikor a veszekedésé és mikor a kibékülésé.

