Útravaló – 2020. július 8.

„Itt az ideje, hogy az Urat keressétek!” – figyelmeztet ma Ozeás próféta. Az Isten keresése Szent Benedek atyánk Regulájának alapfogalma. Az újonnan érkezők egyik fontos tulajdonságának kell lennie, hogy valóban Istent keresse. Miért is ilyen fontos ez? Mert megvan a kísértés, hogy magunkat keressük, hogy a saját ötleteinket, a saját terveinket akarjuk csak megvalósítani, és ez nem mindig egyezik Isten útjával. Istent keressük, úgy, hogy ő már közben megtalált bennünket, és így ébredhet föl bennünk is a vágy utána. Mert minket is nevünkön szólít, tanít, személyesen mellénk áll, és küldetést ad nekünk: ez a hivatásunk. Akár családos emberek, akár papok, szerzetesek vagyunk: elsősorban Istent keressük.

