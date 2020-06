Útravaló – 2020. június 11.

„Menjetek, és hirdessétek: Közel van a mennyek országa…” Jézus küldi a tanítványait az örömhírrel. Megad nekik minden segítséget ahhoz, hogy gyógyítsanak, leprásokat tisztítsanak, ördögöket űzzenek és halottakat támasszanak föl. Ezért is mondja nekik, hogy ne vigyenek magukkal semmit, azaz ne biztosítsák be magukat pénzzel, tarisznyával, két ruhával, bottal, mert amire szükségük lesz, azt mindig megkapják. Így megtanítja őket, hogy bízzanak benne, hagyatkozzanak rá teljesen. Ehhez bizony bátorság kellett. Te is megkapsz minden segítséget Jézustól ahhoz, hogy küldetésedet teljesíthesd. Hiszed? Rá mersz hagyatkozni az Úrra, vagy be akarod biztosítani magad a saját eszközeiddel?

