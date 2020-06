Útravaló – 2020. június 25.

„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! jut be a mennyek országába. Csak (az jut be a mennyek országába), aki mennyei Atyám akaratát teljesíti.” Nem elég a szavak ismerete és kimondása. Kevés az, hogy elismerd Jézust életed Urának, és még szépen tudsz beszélni is róla. Ha nincsenek hitből fakadó cselekedeteid, semmit nem ér a hited. Jézus példabeszéddel szemlélteti, amit tanít. A bölcs ember sziklára építi házát. A szikla Isten maga, a ház pedig az életed. Alapja pedig a hitből fakadó mindennapi tetteid. Hányan vannak, akik inkább az ingatag talajt választják, és a laza alapot. Amikor pedig romokban van az életük, mindenkit okolnak, csak önmagukat nem. Ma mit fogsz tenni?

Magyar Kurír