Útravaló – 2020. június 5.

Eddig az írástudók tettek fel Jézusnak kihívó kérdéseket. Most ő tesz föl nekik egyet: „Ha tehát Dávid maga hívja őt Urának, hogyan lehet az ő fia?” A válasz egyszerű: a Messiás emberi természete szerint Dávid fia, isteni természete szerint Ura Dávidnak is. Márk evangéliumának olvasói tudják, hogy Jézus a Messiás. Azt is tudják, hogy emberként Dávid családjából származott. Az evangélista viszont azt akarja elérni, hogy olvasói még többet elismerjenek. Mégpedig azt, hogy Jézus az Isten Fia. Néhányan azért ítélték Jézust halálra, mert azt állította, hogy ő „az áldott Isten Fia”. Hogyan fogod megújítani elkötelezettségedet az Úr Jézus iránt, aki Dávidnak Ura és Istennek Fia egyben?

