Útravaló – 2020. május 19.

Isten hiánya a Lélek nélkül elviselhetetlen. Megtapasztalták az apostolok és megtapasztaltuk mi is közelségét, aztán ott a pusztaság, a teljes kiszolgáltatottság. Krisztus is bejárta ezt az utat, de oda is a Lélek vezette, és így engedelmességével ott kezdte meg a sátán porba tiprását. Éppen ezért ugyanezekben a helyzetekben biztosak lehetünk, nem vagyunk kívül Isten hatalmán, ahogy Jézus megkísértése és végső elhagyatottsága is benne volt az Atya akaratában. Sokszor éppen ez a jelenség Isten országa közelségének vagy a húsvéti tapasztalat megújulásának előkészülete. Kérjük ilyenkor a Szentlelket: „Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebfájását csillapítsd”.

Magyar Kurír