Útravaló – 2020. május 26.

Jézus az utolsó vacsorán mondott főpapi imájában az Atya elé áll, szemét az égre emeli – ahogy ennek nyomán a pap is ezt teszi az átváltoztatás szavai előtt –, és kéri, dicsőítse meg őt, valamint könyörög értünk. Amikor ez a mennybemenetel hetében áll előttünk, tudjuk, Jézus nem önmagában állva mondja e szavakat az Atyának, ugyanis már mögötte vagyunk mi, akiket bekapcsolt győzelmébe a húsvét titka által. Jézus szerint az igék, a tanítás az Atyáé, ezt adta át nekünk, így jelent meg köztünk. Most pedig, hogy emberségét visszaadja Atyjának, bennünket is elhelyez Isten országában: „tied mindaz, ami az enyém” (Jn 17,10).

Magyar Kurír