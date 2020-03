Útravaló – 2020. március 10.

A régi görögök szerint a folyadékok tárolására használatos agyagkorsók – az amforák – jól jelképezik a külcsín és a belbecs összhangját. Amilyen fontos és nemes anyagokat hordozott testében a korsó – hiszen az olaj és a bor létszükségleti cikkek –, olyan gondossággal kellett megformálni a külsőt is. Ezt a képet állítja követelményként Jézus a nép és a tanítványok elé. Kövessétek a rabbik tanítását, de az életmódjuktól tartsátok távol magatokat. Szent VI. Pál pápa ismert mondása szerint korunknak nem tanítókra, hanem tanúkra van szüksége. Bölcs és igaz kijelentés a ’60-as évekből. Csakhogy a szellemi klíma megváltozott. Ma kiválóan képzett és nagy tudású tanítókra van szükség, akik válaszolnak a föltett kérdésekre, de maguk is indukálnak olyan légkört, ami a környezetüket kérdésre sarkallja. Mondják is, teszik is, indokolnak is.

Magyar Kurír