Útravaló – 2020. március 14.

A két testvér és a tékozló apa. Mozgások jellemzik a példabeszédet. A fiatalabb fiú az örökség reá eső részével elmegy. Elhagyja a szülői házat. Az örökrész kikérése még a mai napig is azt jelenti, hogy „Apa. lépj már le a színről! Elég volt belőled. Pusztulj már el!” A fiú fizikai eltávolodásával párhuzamosan jönnek a lelkiek is. Először a pénze hagyja el. Majd a haverok. Végül önmaga is elvész a maga számára. Disznópásztor lesz, akinek még a moslékból sem jut. Mozdulna, de még csak lélekben születik meg a döntés. Majd tettek is követik, és hazaindul. Az apa lelkesülten fut fia elé, bevezeti a házba. Végre hazaértél! Ki a tékozló? Természetesen az apa, aki úgy engedte el a fiát, hogy minden esetben van útja hazafelé.

