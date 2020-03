Útravaló – 2020. március 17.

Hányszor kell megbocsátani? – kérdezi Péter Jézustól. Abban a reményben teszi, hogy kap egy számot, és a pontos eligazítás birtokában ő maga is a farizeusokkal együtt járhatja a képmutatók ösvényét. Csakhogy Isten irgalma ennél sokkal nagyobb! Ő ugyanis nemcsak hétszer, hanem – megfordítva a Teremtés könyvének mondását, mely szerint a bosszú hetvenszer hétszeres lesz (Ter 4,24), – hetvenszer hétszer is meg tud bocsátani az ellene vétőnek. A „hetvenszer hétszer” kifejezés hebraizmus, annyit jelent, mint határtalanul sokszor, azaz mindig. Isten egyetlen feltételül azt szabja, hogy a vétkes is kész legyen a másoktól kapott sérelmek megbocsátására. A közösségi élet a szeretet és így a testvéri megbocsátás törvényén nyugszik.

