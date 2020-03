Útravaló – 2020. március 19.

Szent Józsefet mint Jézus nevelőapját ismerjük az evangéliumokból, aki minden mozzanatával Jézusra mutat, őrá tereli a figyelmet. A katolikus hagyomány a családi otthonok védőszentjének tartja. Az ikonográfia több módon mutatja be, gyakran kezében liliomot tartó férfi alakjában. A liliom a tisztaságnak, a szüzességnek a jelképe. Láthatjuk őt a Szent Család körében is. Középen a gyermek Jézus általában fehér ruhát visel, József jobbján a Boldogságos Szűz, akinek a ruházata jelzi az isteni kiválasztottságot. Hosszú ruhája gyakran piros vagy vörös, ezt borítja be hátulról a kék színű palást. A piros az emberségre, a kék pedig az Isten általi kiválasztottságra utal. József öltözete is követi a teológiai mondanivalót. A barna vagy zöld alsóruhára jobb vállán átvetett palást kerül. Az elmúlt kétezer év sokféle Szent József-ábrázolásának aligha sikerült kibontani azt a titkot, ami Krisztus születésével és gyermekségével kapcsolatban nevelőapjára, Szent Józsefre, valamint az Istenszülőre árad.

