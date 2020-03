Útravaló – 2020. március 23.

Jézusnak a Galileában végbevitt gyógyítását olvassuk a mai evangéliumban. Egy királyi tisztviselő halálos beteg fiát kelti életre. Ám ez a gyógyítási jelenet – mint Jairus leányának vagy Lázárnak a feltámasztása is – lényegében különbözik Jézus feltámadásától. A fiú, aki majdnem meghalt, most él, de néhány évtized múlva visszavonhatatlanul halálba szenderül. Míg Jézus a feltámadásával egy új létmódot nyitott ki. Érdekessége még az elbeszélésnek, hogy János evangélista nyolc versben írja le az eseményt, és öt alkalommal is használja a „fiú” szót.

Magyar Kurír