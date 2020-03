Útravaló – 2020. március 25., Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

Mennyire bölcs és szent az Egyház, hogy az esztendő minden hónapjában talál legalább egy, a Boldogságos Szűzhöz kapcsolódó ünnepelnivalót! Ezek az ünnepnapok nemcsak Krisztus misztériumába vezetnek be, hanem rendszerint a természet éves változásaihoz is illeszkednek. Ilyen a mai ünnep is. A kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, amikor Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét. Padányi Bíró Márton följegyzése szerint hozzátartozott a leborulás szép régi hagyománya: „Karácsony napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige megtestesülése és fogantatása napján, a misemondó pap az isteni szolgálatban lévő több társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson éppen a földig leborul, így imádja a megtestesült Igét.”

Magyar Kurír