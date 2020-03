Az Úr már földi életében is szakadást hozott, és nem békét. Származását tekintve meghasonlás támadt az emberek között. A nyugtalanságot csak fokozza Nikodémus megjegyzése a törvényes eljárásról. Kis híján egymásnak is esnek. Az evangélista végül lakonikusan megjegyzi: „Aztán mindannyian hazamentek.” A közönyös elvonulás a mai embernek is sajátja. Vállrándítás, minden mindegy, élünk, ahogy lehet. Engem érdekel a személye?

Magyar Kurír