Útravaló – 2020. március 4.

Csodaváró varázslók és boszorkányok ma is vannak közöttünk. Bámulják a csillagokat, kotorásznak a jóhiszeműek tenyerében és zsebében. Mindig is volt vevő az ilyenféle átkos sarlatánságokra. Érthetetlen, hogy értelmesnek tűnő, iskolázott emberek hogyan bízzák rá a sorsukat mindenféle horoszkópra. Hogyan veszi a bátorságot egynémely – magát komolynak gondoló – napilap, hogy horoszkópot tegyen közzé? Sátánfiak. És hogyan veszik a bátorságot, hogy ne tegyék közzé az Isten napi igéjét? Európa férfiai megítéltetnek, mert a niniveiek legalább Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt és most pedig a Názáreti Jézus szól hozzátok.

