Útravaló – 2020. november 5.

Egy király, egy uralkodó emberi minőségét meghatározza, milyen kvalitású utódot képes nevelni. Nemcsak az átadott szellemi minőség, hanem a forrás, a lelkület tekintetében is. Szent István királyunk önmaga is kitűnő forrás volt, és Imre hercegnek a Biblia bölcsességi irodalmából állított össze Intelmeket, és ezt tűzte a lelkére. Máig is párját ritkító gyakorlat ez. Szent Imre szörnyű találkozása a vadkannal is sorsszerű. Föltárja a gondviselést, ami által Isten próbára teszi és megmenti népét. Az utód nélkül maradt királyi ház által folytatódik a dinasztia élete, a magyarság léte. Azok az iskolák és kollégiumok, amelyek Szent Imre nevét viselik, máig is a magyarság küzdelmeinek és krisztusi győzelmének a jelei és letéteményesei.

Magyar Kurír