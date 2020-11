Útravaló – 2020. november 6.

Életmód-tanácsadókat, étkezési és pszichológiai csoportvezetőket megszégyenítő következetességgel fordul Krisztus felé Szent Pál. Ugyanis az elért eredményei tekintetében egyáltalán nem a maga nagyságát és kiválóságát emlegeti föl, hanem Krisztusra figyel. Nem is olyan fontos, hogy mit teszek, lényegesebb az, hogy ő mit akar és mit hajt végre a közreműködésemmel. „Krisztus is magához ölelt engem”, felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. Még a gyarlóságot és a bűnt is a mennyek országának visszfényében látja. Ami mindannyiunktól elvárható: kitartás az Úrban.

Magyar Kurír