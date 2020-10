Útravaló – 2020. október 3.

Ki ne szeretné a sikereket? Ki nem örül annak, ha eredményeket sikerül elérnie, ha munkája gyümölcsöt hoz? De vajon mi is az igazi siker, mi az igazi eredmény az Egyház életében? Hogyan érhetjük el, hogy a mi nevünket is felírják a mennyben? Jézus hálaadása az egyszerűekre irányítja a figyelmet. Azt hiszem, ők azok, akik természetesen élik meg a természetfölöttit, akik tudják, hogy mindent Istennek köszönhetnek, akik nem csinálnak nagy ügyet abból, hogy Isten áldását érzik magukon és munkájukon, hanem egyszerűen csak hálás szívvel élnek és munkálkodnak. Az igazi alázat mindig bűnbánattal kezdődik, ahogyan Jób is teszi: „most saját szememmel látom, hogy ki vagy. Korholom tehát önmagamat, és bánom bűneimet, porban és hamuban!”

Magyar Kurír