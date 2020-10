Útravaló – 2020. október 30.

Bár sokszor csak úgy belecsöppenünk dolgokba, gyorsan zajlanak le események bennünk és körülöttünk, hogy nincs időnk átgondolni, csípőből kell reagálni valamit, és ilyenkor könnyen bűnbe is esünk – azért lehet ez ellen is valamit tenni. Hirtelen reagálásainkat, érzelmi reakcióinkat szépen, türelmesen kell alakítgatnunk. Szent Pál ma buzdít: „Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjék a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes.” Ha szeretettel figyelünk Isteni Mesterünkre, Jézusra, akkor szép lassan átalakulunk, megismerjük önmagunkat, a másikat, megértjük az adott helyzeteket, és könnyebb lesz döntenünk a jó mellett, könnyebben döntünk Isten és a felebarát mellett.

