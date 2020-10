Útravaló – 2020. október 5.

A törvénytudó kérdése bennünk is sokszor fölvetődik: mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És milyen érdekes, hogy Isten kevésbé rejtélyes számára, mint a felebarát. A történet alapján és a valóságban is tényleg rejtély, hogy ki is lesz a felebarátom. Hiszen válogatósak vagyunk sokszor mi is, jól meggondoljuk, kivel állunk szóba, kinek segítünk, kivel teszünk jót, és kinek hagyjuk, hogy velünk jót tegyen, nekünk segítsen. A hallgatóság biztosan felhördült, mert a szamaritánusok nem a legkedvesebb réteg számukra, és lám-lám, tudnak jót tenni, irgalmasan viselkedni ők is. Te szintén tégy így, mert az örök élet az irgalmasság ünnepe lesz: Isten irgalmasságáé és a mienké.

