Útravaló – 2020. szeptember 10.

Nem túl magas nekünk az ellenségszeretet mércéje? Mintha Jézus lemondana az egészséges életösztönről, ami pedig a létezés alapfeltétele. Talán itt is arról van szó, amit máshol úgy tanít: Ne féljetek. Valljuk be, a félelem az, ami miatt el akarjuk pusztítani az ellenségünket, mert akkor érezzük magunkat biztonságban, ha már nincs. Tudja ezt az Úr is persze, csak éppen ő más módszert ajánl az ellenség megsemmisítésére – a szeretetet. A gyönge védekezik, harcol, majd elszalad, az erős pedig beleáll, ott marad és szeret. A gyönge az ellenséggel küzd meg, az erős önmagával. Nincs más mód, csak a szeretet, ami átöleli a bűnöst. Persze könnyű ezt mondani; aki már próbálta, az tudja.

Magyar Kurír