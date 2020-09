Útravaló – 2020. szeptember 12.

Nemcsak a házépítésnél föltétel a jó alap, hanem szavaink, beszédünk és gondolkodásunk is legyen alapos. Leginkább akkor értjük ezt, ha negatív előjellel halljuk használni: minden alapot nélkülöz. Jézus szemében a cselekedetek jelentik az alapot, és nem a szavak. Nincs ez másként a családban sem. Maguk a szülők jelentik a biztos alapot. Jézusnak is jó alap és biztonság volt Mária és József, akik nemcsak a feltételt, hanem a lehetőséget is megteremtették ahhoz, hogy a Gyermek növekedjék bölcsességben és okosságban az emberek előtt. Jó emberek voltak – jó gyümölcsöt hoztak. Ezért is imádkozzuk naponta: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

