Útravaló – 2020. szeptember 19.

Mi érthetetlen a magvetésben? Városi embernek jószerével semmi nem érthető a magvetésből. A városban felnőtt ember a körtéről is csak otthon veszi észre, hogy rá van bélyegezve, „Származási hely: Argentína.” Városi ember a kifejezésre, hogy magvető – azt hiszi, hogy az egy könyvkiadó, legalábbis az én koromban ez jutott először eszébe sokaknak. Jézus a magvetőről szóló példabeszédét a városokból összegyűlt emberek nagy tömegének mesélte, s akár azt is feltételezhetjük, akárcsak ma, akkor sem tudták a városiak, milyen is az agrárkörnyezet. Ne ítéljünk tehát elhamarkodottan, nem biztos, hogy Jézus a tanítványok kedvéért magyarázza el a történetet – lehet, hogy senki sem értette. Nem úgy, mint manapság.

