Útravaló – 2020. szeptember 25.

Kihez imádkozik Jézus? Önmagához? Benne is tisztázódnak a dolgok imádság közben, ahogyan bennünk? Vajon elkalandozik ő is az imádság alatt? Péter a hangsúlyos pillanatokban megszólal, és az ő felismerése és vallomása az apostolok meggyőződését jelenti egyszerre. Ugyanakkor ő több, mint egy közösség szóvivője, aki akkor beszél, amikor mondani kell valamit. Péter kijelentését a Mester visszaigazolja, amikor megtiltja neki, hogy beszéljen. Mihelyt a tanítványok valamit felismernek Jézusból, azonnal ellensúlyozza bennük a szenvedő Messiás képével. Ez a paradoxon nem engedi, hogy elszaladjon a fantáziájuk, ugyanakkor megértet velük valamit a rájuk váró eseményekből is.

