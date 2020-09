Útravaló – 2020. szeptember 26.

Vajon köztük volt-e Júdás is? Mármint azok között, akiket arra figyelmeztetett: „eljön az idő, amikor az Emberfiát emberek kezére adják.” Hiszen éppen Júdás az, egy a tizenkettő közül, aki ugyanezeket a szavakat használja, amikor eladja Mesterét: „mit adtok nekem, ha kezetekre adom őt?” Az Emberfiát emberek kezére adni! Mint amikor a gonosztevő kézre kerül. Azok kezére adni, akiket tenyeréből táplált, ismét drámai fordulat. Akinek a keze Jézuséval egyszerre nyúl az utolsó vacsora asztalán a tálba, és akinek a keze mohón nyúl a harminc ezüst után. És aki aztán önkezével vet véget mindannak, amit már nem bír elviselni. De most még nem tartanak ott. Jelenleg csodálják. Júdás is.

