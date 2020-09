Útravaló – 2020. szeptember 4.

Azért, mert valami új, biztos, hogy jó is? Ha pedig már régi, akkor ócska is? Ez a fogyasztói társadalom szemlélete, ami akár a hitélet területére is begyűrűzik. Biztosan nem ezt akarja mondani Jézus, amikor azt halljuk: az ócska ruhára nem illik az új folt. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, az új bor új tömlőbe való. Az persze éppenséggel lehetséges, hogy a fogyasztói társadalom diktátorai rátelepszenek Jézus szavaira, és azt sugallják: dobd el, ha öreg, keresd és szeresd mindig az újat. Hozzád nem a régi, hanem az új illik. De Jézus mást mond, nem veti el a régit csak azért, mert itt az új. Sőt, mások szájára adva lehet, hogy saját véleményét mondja: „Jobb az óbor.”

Magyar Kurír