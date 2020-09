Útravaló – 2020. szeptember 5.

Nem olvastátok, mit tett Dávid? – Jézus gyakran válaszol a kötekedőknek a Szentírásból vett szavakkal vagy képpel. Ezzel arra figyelmeztet, hogy a Szentírást nemcsak olvasni, nem csupán érteni, hanem alkalmazni is kell. Itt egy eléggé különleges példát hoz arra, ami még a Szentírásban is előfordul, hogy valaki adott esetben olyat tesz, ami egyébként neki tiltva van. Dávid megetette éhes katonáival az áldozati kenyeret, hogy azok erőre kapjanak. Szentekre és különleges helyzetű emberekre jellemző, hogy olykor átlépik a napi rutint. Ezt csodálta meg a világ Szent Kalkuttai Teréz Anyában is, aki kenyeret adott a világ éhezőinek – és ma is gondoskodnak a szegényekről A Szeretet Misszionáriusai.

