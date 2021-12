Útravaló – 2021. december 2.

Mai értelemmel fel sem fogható szakértelmet követelt meg az ókori Egyiptom építőinek a munkája. A piramisokhoz használt kőbányák több száz kilométernyi távolságra voltak az építés helyétől, tehát csak tervek alapján képzelhető el az előregyártás. A hatalmas – gyakran a száz méteres magasságot is meghaladó – építményekbe kerülő nyolc-tíz tonnás kövek száraz illesztése nagyon pontos, a milliméteres tartományba esik. Két kőtömb közé egy cigarettapapír sem fér be. A Biblia szemlélete szerint az épület és az építkezés hasonlat alkalmas Isten országának bemutatására. Jézus a bölcs és a balga ember építési szokásairól is szól egy példabeszédében. A tapasztalatot, amely e példa alapját jelenti, Józseffel együtt munkálkodva szerezte meg. Manapság boldog az az ember, aki a házán kívül az életének is szilárd alapot vetett.

Magyar Kurír