Útravaló – 2021. december 21.

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse” – ezekkel a szavakkal csatlakozunk Erzsébet öröméhez a várakozás előtti napokban. Az isteni önközlés nem csak egy információ, amit el kell helyezni a világtörténelem folyamatában. Több ez annál, hogy tudomást véve róla elfogadjuk, vagy közömbösen besoroljuk a hírek özönébe. Isten és ember végleges kapcsolatát jelzi ez, amelynek az Úr a kezdeményezője. Elkötelezetten hozza létre, és fáradhatatlanul fenn is tartja ezt a kapcsolatot, amely minden egyes ember életében és az emberiség sorsának folyamában is feleletért kiált. Egyikünk sem teheti meg, hogy nem vesz tudomást erről a tényről. Az isteni akarat személyesen kötelezte el magát az ember mellett. A karácsonykor születendő Gyermek tehát hír is, valódi örömhír, és egy véglegesen élő kapcsolat létrejötte Isten és ember között. Adventi szentjeink arca is mintha a várakozást tükröznék. Mintha a természet is most akarna üzenni: befellegzett a sötétség uralmának. A bűn fölött Krisztus, a mi világosságunk győzelme feltartóztathatatlan.

