A feszültség és a várakozás a tetőfokára hág. Még ha csak néhány vendéget hívtunk is meg, a süteményekhez idő kell, a sültet és a salátát is elő kell készíteni. Ha mi magunk fogadtunk el meghívást, akkor is készülni kell, mert a takarítás meg a csomagok összekészítése is időt igényel. Angyalként várjuk az angyalt mint Isten küldöttjét (Mal 3,1). Az ünnep nekünk, keresztényeknek nem valaminek, hanem valakinek az eljövetelét jelenti.

Magyar Kurír