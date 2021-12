Útravaló – 2021. december 30.

Gyermekes családoknál látni, hogy az ajtófélfán meg van jelölve a gyermek magassága, és mellette ott a dátum. Visszanézve el sem hiszi a lurkó, hogy ilyen pici is volt. Lukács evangélista megjegyzi: „a gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta” (Lk 2,40). A kor embertanának megfelelően mindhárom szempontból fejlődés következett be. Növekedett és erősödött fizikailag, szellemi és tudásbeli tevékenységeit illetően a bölcsesség is növekedett benne. Végül pedig lelki fejlődését tekintve Isten kegyelme volt vele. Ezzel a hármas egységgel készült fel hivatásának betöltésére az Emberfia. Az evangélista ezzel mindannyiunknak utat mutat a test-szellem-lélek harmóniájával kapcsolatban.

Magyar Kurír