Útravaló – 2021. február 1.

Jézus sírok közt tesz csodát. Bizony előfordulhat velünk is, hogy nem az élet és az élők foglalkoztatnak minket, hanem elmúlt és halott, régi dolgok. Nagy kísértés ez, egy légiónyi gonosz lélek dolgozik rajta. Mégis, Jézus ereje parancsol a tisztátalan lelkeknek. Van-e ekkora hit bennünk, hogy még a bűnös, tisztátalan, bűnben meghalt életünket is rá merjük bízni Krisztusra? A hit, amiről a Zsidókhoz írt levél szerzője olyan páratlan szépséggel ír, sok-sok ószövetségi szereplőt fölsorolva, akiket bár dicsér, egyben sajnálja is, hogy nem ismerték meg Krisztust, a várva várt Messiást. Mi ismerhetjük őt, ismerhetjük csodáit: megdöbbenünk, és hívők leszünk, vagy megkérjük, hogy távozzon tőlünk, mint a gerázaiak?

