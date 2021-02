Útravaló – 2021. február 15.

Az első testvérgyilkosság leírása megdöbbent minket. Istennek is joga van, hogy így vagy úgy döntsön. Hogyan reagálunk, ha olyan történik, ami nekünk nem tetszik? Káin lehajtja fejét, és nem tekint Istenre, nem tőle vár választ, kézbe veszi a dolgokat. Teret enged a bűnnek, a gonoszságnak: az fog uralkodni rajta. Büntetése kemény, de még így is védelem alatt áll, jelet kap. Az ember élete mindig drága Istennek, akármilyen is. Mi is sokszor szeretnénk jelet, ami bizonyítja, Isten él, velünk van. Isten nem mutatványos. De elég csak az évente szentté avatottak ügyei mellé tett csodákat nézni, és hálát adni; elég csak arra gondolni, hogy ma is felébredtünk.

Magyar Kurír