Útravaló – 2021. január 23.

A mai evangélium csupán három mondat. Márk bravúrja, amit ezzel a három mondattal közöl. Kiderül, hogy Jézus Kafarnaumban otthonra lel. Péterék befogadják házukba, de ettől a perctől kezdve valószínűleg nekik sincs nyugalmuk. Meg Jézusnak sincs, mert van egy tartózkodási hely, ahol kereshetik. Keresik is tömegek, hogy gyógyulást nyerjenek, de keresik a rokonok is, akik úgy gondolják, hogy ő a beteg, és Názáret ebben a helyzetben nagyobb biztonságot nyújthat a Rokonnak, akiről ellentmondó hírek érkeznek. Sokat elárul ez a picinyke epizód Jézus názáreti rejtett éveiről, a csendes magányról, ahonnan most előjönnek a rokonok, hogy hazavigyék. A magyar fordítás mindent elmond: erőnek erejével.

