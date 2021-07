Útravaló – 2021. július 5.

Ha zsúfolt buszon valaki neked esik, meglök, hozzád ér, még ott helyben érdemes megtapogatni a zsebeidet vagy megnézni a táskád cipzárját, nem hiányzik-e a pénztárcád. Római buszok zsúfolt utasterében előszeretettel járnak a zsebtolvajok, és ördögi ügyességgel veszik el értékeidet. Jó ezt tudni, hiszen tolvajok és csibészek mindig voltak. Jézust is meglopják, ahogy a mai evangéliumban olvassuk. De aki most a tömegben hozzáférkőzött, és meglopta, nem maradt észrevétlen. Amikor Jézus megérezte, hogy erő megy ki belőle, talán még el is mosolyodott. Találkozott egy ügyes hívővel, aki a hitével így szerzett magának egészséget. Gyógyulást lopott.

Magyar Kurír