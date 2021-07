Útravaló – 2021. július 6.

A görög drámákban, ha teljesen ellehetetlenült vagy kilátástalanná vált egy helyzet, úgy oldották föl, hogy megjelent a színen egy istenség és átrendezte a cselekményt. De nem

egyszeren besétált a színpadra, hanem valamilyen gépi szerkezet eresztette alá föntről (deus ex machina). Innentől nem kellett semmit tovább magyarázni, a néző tudta – és elfogadta –, hogy itt akkor most nem az emberen múlik tovább a dolog, az istenek beavatkoznak. Ez a mód segített az emberileg megoldhatatlan helyzetben, hogy a dráma ne legyen tragédia. Ezt a trükköt próbálták bevetni a farizeusok is, hogy Jézus csodáját ellensúlyozzák: az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.

