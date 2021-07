Útravaló – 2021. július 7.

Mátéra jellemző a feszes, parancsoló hangnem. Még az apostoli küldetésnek ez a kedves elbeszélése is olyan, mintha háborúban állnánk a világgal, a kapitány éppen egy felderítő csapatot bíz meg, és az alakulatból most jelöli ki, kik vesznek részt a küldetésben. Bár ma is igaz, hogy a világ és a kereszténység között nem felhőtlen a kapcsolat, olykor lehet rossz viszonynak is nevezni. Az apostoli szolgálatban igazán elszántak, odaadók és eredményesek azok lesznek, akik szeretni tudnak, szeretve vannak. Ebből a szempontból János személye áll közelebb az apostoli feladathoz. Máté azt is pontosan megfogalmazza, szinte szájukba rágja, mit hirdessenek: elközelgett a mennyek országa.

